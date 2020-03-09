نوال الزغبي: لست مغرمة وأنا عزباء.. وأمنح أنغام 1 على 10!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها "عزباء" خلال تواجدها في برنامج كاربول كاريوكي، الذي يقدمه السعودي هشام الهويش.

ويعد هذا الخبر الذي كانت أعلنته الفنانة سابقا خلال برنامج "منا وجر" الذي حلت ضيفة عليه مؤخرا، الأهم هذه الفترة، خاصة بعد تداول شائعة تفيد أن علاقة حب تجمعها بمواطنها وائل كفوري، وذلك بعد أن صرحت بأنها حصلت على طلاقها بشكل رسمي بعد فترة من المشاكل بينها وبين زوجها في المحاكم.

وجاء رد الزغبي على الهويش عند سؤالها عن مواصفات فارس أحلامها؛ إذ قالت إن أكثر ما يهمها بالرجل ان يكون داعما حقيقيا؛ إذ لا تهتم بأمور الجمال والجسد وتلك التفاصيل، ليتدخل هشام ويعلق أن طريقة كلامها تشير إلى أنها تعيش قصة حب، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أنها عزباء ولا يوجد أي شخص بحياتها في الوقت الحالي.

وحول علاقاتها ببعض النجمات اللواتي اختارهن الهويش وتقييمها لهن من 10، جاءت إجابات الزغبي كالتالي، نجوى كرم 9/10، شيرين 7/10، أحلام 7/10، هيفاء 4/10، الفنانة المصرية انغام 1/10 وعلقت حول الأخيرة: "ما بشوفها انه مرحبا مرحبا من بعيد بس".

ووصفت الزغبي نفسها بأنها أيقونة في عالم الجمال والموضة والفن، مؤكدة أنها لو لم تكن مغنية لاختارت تصميم الأزياء كمهنة.

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وعن تصريح سابق لها حول اعتزالها الفن في عمر الـ 60، أكدت الزغبي أنها ما زالت على قرارها هذا، لكن عندما تصل لهذا العمر لا تعلم ماذا سيكون تفكيرها.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فاجأت جمهورها خلال حلولها ضيفة في برنامج " منا وجر" قبل مدة بإعلان طلاقها من زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي ديب بعد 12 عاما من الانفصال.

يشار إلى أن المشاكل بين إيلي ونوال قد بدأت في أغسطس 2008 عندما أعلنت الفنانة انفصالها عن والد أبنائها " تيا والتوأم جورج وجوي" بعد زواج استمر ما يقارب الـ 18 عاما؛ إذ تزوجا عام 1990، حين تسلم ايلي ديب إدارة أعمالها.

وعن سبب انفصالها، صرحت نوال الزغبي في إحدى مقابلاتها التلفزيونية السابقة قائلة "وهل توجد امرأة لم تعش الخيانة! خيانة على كافة المستويات.. خيانة مادية ومعنوية. وعندما تزوجت كنت أفكر بتأسيس بيت وعائلة، وضحيّت من أجل أولادي، ولكن وصلت إلى مرحلة لم أستطع التحمّل أكثر".