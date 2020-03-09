زوجة قصي خولي ترد على مي العيدان.. وتدافع عن نفسها ووالدتها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي عن والدتها الفنانة التونسية أمال علام بعدما تعرضت الأخيرة لهجوم من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان التي قالت إن نسب الفنان غير مناسب.

وكانت مي العيدان انتقدت بقسوة والدة مديحة الحمداني ووصفتها بأنها عجوز وتظهر بذراعيها العاريتين، وأنها تغني في المراقص.

في المقابل أكدت الحمداني أن والدتها قامت بتربية عائلة كاملة وقدمت التضحية من عمرها وشبابها لأجلهم ومن أجل جدتها أيضا، وهذا ما جعلها تتمنى أيضا أن تكبر وترى ابنها يعتني بها كما فعلت أمها.

وشددت زوجة قصي خولي على أنها تفتخر بوالدتها، مؤكدة أنها مثالية ومتصالحة مع عمرها، وهي ذات حسب ونسب وشكلها مناسب وتحبها كثيرا.

ولم تذكر مديحة الحمداني اسم مي العيدان في الفيديو إلا أنها أشارت إلى أن من هاجمتها لا تصغر والدتها كثيرا ولكنها لجأت للحقن والتجميل لإخفاء عمرها، في حين أن والدتها بقيت على طبيعتها واختارت أن تبقى على تجاعيدها، وقد أكد المتابعون أنها تقصد الإعلامية الكويتية.

وانتقدت بشكل مستغرب قيام العديد من النساء بانتقاد أشكال بعضهن، لافتة إلى أن والدتها لم تكن عارية الذراعين بل ارتدت الزي التقليدي التونسي، وهي فنانة تغني تراث بلدها.

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وتابعت أنها وغيرها من مواطني شعبها لا يجدون مشكلة في والدتها؛ لأنها فنانة تغني التراث التونسي، ظهرت في التلفزيون وهي ترتدي أيضا الزيّ التونسي، وأن كل الفنانين يغنون في الأعراس والنوادي الليلة؛ لأن هذا عملهم.

ووصفت مديحة الحمداني نفسها بأنها امرأة عادية مثل غيرها، وكبرت على طبيعتها، بل وصفت نفسها أيضا أنها "أقل من عادية"، ولذلك فإنها ليست من الأشخاص الذين يتحدثون أو يدعون على الآخرين، كما أنها لا تدعي الجمال أو أنها مشهورة.

كما دافعت الحمداني عن نفسها بسبب الفيديو الأول الذي نشرته مؤخرا وهي منهارة من البكاء وكشفت من خلاله أنها زوجة قصي خولي وأن الأخير ظلمها مع ابنها، مشيرة إلى أنها خرجت من دافع غريزة الأمومة وتحدثت على طبيعتها والظروف التي عاشتها، فمن يريد تصديقها كان به ومن لا يريد فهو ليس مجبرا على ذلك، لافتة إلى أنها تحترم جميع الآراء مهما كانت.

واختتمت مديحة حديثها بتقديم التهنئة لوالدتها بمناسبة يوم المرأة العالمي فقالت لها:" انت تاج راسي أمي وروحي وحياتي كيف ما كنت وبكل حالاتك سوف أبقى أحبك"، مضيفة أن عدوة المرأة ليس نفسها بل جهلها ومن يركز على الأشكال والأعمار وإبداء الآراء في هذا الإطار.

وكانت مديحة قد قدمت التهنئة للنساء في يوم المرأة العامي أمس الأحد، ونشرت صورة لها وهي ترفع العلم التونسي وكتبت: "كل عام ونساء العالم بخير".