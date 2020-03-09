بعد عودته من البرازيل.. إنرجي تطبق الحجر الصحي على المذيع صبري زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة راديو إنرجي، تطبيق تعليمات الحجر الصحي على المذيع صبري زكي، بعد عودته من البرازيل.

صبري زكي مذيع برنامج "قول يا كبير"، قضى إجازة طويلة في البرازيل، وكان من المقرر عودته لتقديم البرنامج مساء أمس الأحد، ولكن تأجلت عودته تطبيقا للتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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وفي مقطع فيديو له داخل منزله، قال إنه لن يقدم البرنامج لمدة 15 يوما كإجراء احترازي، وذلك أسوة بما تفعله الشركات الكبرى مع موظفيها حفاظا على صحتهم لتفادي ظهور أعراض فيروس الكورونا.

كما قررت إذاعة راديو إنرجي منح "زكي" إجازة لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس، التي تظهر أعراضه خلالها، كما قررت إدارة إنرجي، تطبيق نفس الأمر على العاملين لديها ممن عادوا من الخارج مؤخرا.

وقالت رئيس المحطة عايدة سعودي، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص القناة على سلامة وصحة موظفيها واستجابة للتعليمات التي تطبقها الدولة لمكافحة الفيروس.