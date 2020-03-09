ليلى رستم لمصراوي: عمي "زكي" لم يتزوج وعبدالناصر أمم نصف ثروته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، إن عمها النجم الراحل زكي رستم، كان عاشقا للفن، فمنحه ثروته وحياته كلها، ووقف أمام الجميع من أجل الفن.

وأكدت "رستم" في تصريح خاص لمصراوي، أن جدتها أمينة هانم عبدالرازق لم تحتمل أن يدخل ابنها "زكي" القصر كل ليلة في منتصف الليل، بسبب مشاركته في فرق المسرح.

وتابعت: "جدتي قالت له إنت كل يوم تيجي نص الليل، ولابس بواريك وشكلك غريب بسبب الأدوار اللي بتعملها، إنت عندك إخوات بنات لسه متجوزوش وده بيأثر على العرسان، يا تقعد في البيت وتلتزم بقواعده يا تروح تشوفلك حتة تقعد فيها".

Advertisements

وأوضحت أن عمها اضطر لترك منزل أسرته، والعيش بمفرده بشقة في عمارة يعقوبيان الشهيرة بمنطقة وسط البلد، وهذا لا يعني حدوث "قطيعة" بينه وبين أسرته، ولكنه ترك المنزل لكي يرضي والدته.

وعن حياته بعيدا عن التمثيل، قالت: "عمي كان منطوي ومنعزل، لم يكن لديه أصدقاء، فكان يحب العزلة والحياة بمفرده، ولهذا السبب لم يتزوج، وكان الفن هو كل حياته، كما كان يعشق لعبة البلياردو".

أما عن ثروته، قالت: "زكي رستم أنفق كل ثروته وأطيانه على الفن، بينما أمم الرئيس جمال عبدالناصر النصف الآخر".