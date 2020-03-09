ويزو في عيد ميلاد ابنها: "أم إسماعيل وأفتخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة دينا محسن (ويزو)، بعيد ميلاد نجلها "إسماعيل". ونشرت ويزو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تورتة عيد ميلاد ابنها، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا أحلى حاجة في الدنيا ويخليك لينا". وتابعت: "ربنا يحميك ويحافظ عليك وتبقى بار بينا يا نور عيوني يا أحلى حاجة في الدنيا بحالها بحبك يا سيمو يا عسل، أم إسماعيل وأفتخر". Advertisements يذكر أن ويزو تظهر كضيفة شرف مسلسل "اللعبة"، الذي عرض مؤخرا على موقع شاهد، وحقق نجاحا كبيرا. مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، ومن إخراج معتز التوني.

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