هعمل تمثال لأم أولادي وهعيش على ذكرياتي مع أنغام.. أحمد إبراهيم يوجه رسالة لزوجتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، صورة له برفقتها، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أرفقها بتدوينة بعد الجدل الذي أثاره برسالته لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي.

وكتب "إبراهيم" عن أنغام: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا، وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا".

وتابع: "النهارده مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة، ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم، وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره".

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وأضاف: "لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من ١٧ عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير.. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

وأثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده، في اليوم العالمي للمرأة، ووجه لها رسالة قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى". بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، التي رجح البعض من خلالها انفصاله عن أنغام، ثم ألغت الفنانة أنغام متابعتها لأحمد إبراهيم، وبعدها بقليل ألغى إبراهيم متابعته لها.

كان أحمد إبراهيم قد أعلن زواجه من المطربة أنغام في فبراير 2019، بعد قصة حب جمعتهما.