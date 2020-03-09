عقب إقامة عزاء والده.. أحمد عزمي يوجه الشكر لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
وجه الفنان أحمد عزمي الشكر لأصدقائه الذين حرصوا على حضور عزاء والده الراحل، بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق أكتوبر، أمس.
وكتب "عزمي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "نشكر كل من شرفونا بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له والدي الحاج عزمي، سواء بالحضور الكريم أو بالاتصال أو برسالة، شكر الله سعيكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
وأقيم عزاء عزمي محمد علي، والد الفنان أحمد عزمي، مساء أمس الأحد، وحضره عدد من نجوم الفن، أبرزهم أشرف زكي، أحمد الدمرداش، ، عهدي صادق، نادر أبو الليف، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، محمود غريب، عمرو عبدالعزيز.
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