أصالة تحتفل بعيد ميلاد نجلها "خالد".. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "كل سنة وإنت النور بأي مكان بتكون فيه، إنت الروح اللي صعب تتكرر، وأجمل وفت بحياتي بعيشه لما بتكون جنبي يا ابن روحي، الله يحفظك ويسعدك يا أحلى قلب وروح خلقوا بمتل هاليوم، كل سنة وإنت سالم".
يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير الماضي، بعد زواج دام 14 عاما، أثمر عن ابنيها "آدم" و"علي".
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