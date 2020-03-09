"من إمتى السن بقى عيب؟".. نادية الجندي ترد على منتقديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة نادية الجندي على الأشخاص الذين يتركون لها تعليقات مسيئة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عندما تشارك جمهورها صورًا لها، قائلة: "بيشتموا الفنان بعمره".

وغردت "نادية"، عبر حسابها بموقع "تويتر": "فعلا بقت ظاهرة غريبة.. الفنان مالوش عمر، من إمتى السن بقي سُبة في جبين الإنسان؟ من أمتى السن بقي عيب؟.. انتقد أعمالي، وليس سني. هو العمر بإيد الإنسان؟ دي سنة الحياة ليه معترضين عليها؟".

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واختتمت: "بدل ما تنتقدوا... خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده، الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه".

وتعود الفنانة نادية الجندي للدراما خلال مسلسل "نساء من دهب"، مع الفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في رمضان 2020.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وبطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.