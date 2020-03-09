زكي فطين عبدالوهاب يهاجم الهضبة وحلمي بكر ويدافع عن المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد الفنان زكي فطين عبدالوهاب النجم عمرو دياب، على خلفية أزمة أغاني المهرجانات وقرار منعهم من الغناء الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر.

وكتب "عبدالوهاب"، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا عارف إن فيه ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة.. بمناسبة إيه".

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وأضاف: "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة، ده إفلاس فني ما بعده إفلاس، أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".

وسادت حالة من الجدل في الشارع المصري، عقب تلفظ مغني المهرجانات حسن شاكوش بجملة "خمور وحشيش" من مهرجان "بنت الجيران" أثناء حفل "عيد الحب" باستاد القاهرة، ما دفع الموسيقيين لإصدار قرار بمنعهم من الغناء قبل أن يقرر النقيب إنشاء شعبة تحت مسمى "أداء شعبي" منذ أيام قليلة.