تراند اليوم : فنان مصري مشهور يهاجم عمرو دياب ويسخر منه



فاجأ الفنان المصري الشهير زكي فطين، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بهجوم عنيف على المطرب عمرو دياب والملحن والناقد الموسيقي حلمي بكر.

ودافع زكي فطين، عن أغاني المهرجانات، التي تحاربها نقابة الموسيقيين، وتسائل عن أي شئ يطلق على عمرو دياب "الهضبة" وأغانيه وألحانه كما هي منذ 30 عامًا، ولم يقدم جديدًا.

وقال زكي فطين، :"انا عارف ان فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على اغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى افهم عمرو دياب الملقب بال "هضبه" .. بمناسبه ايه".

وتابع :"اغانيه والحانه وكلمات اغانيه هى هى من ٢٠ سنه .. ده افلاس فني مابعده افلاس .. اغانى ال "مهرجانات" فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .

وأثار منشور الفنان المصري، تأييد كبير بين متابعيه، بينما انتقده البعض، لكنه ظل على رأيه ولم يحذف المنشور.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من إحياء الحفلات وعدم حصولهم على تصاريخ من النقابة، بعد الضجة التي احدثها مهرجان "بنت الجيران" الذي احتل الصدارة عالميًا على موقع "ساوند كلاود"، بعد ظهور مطربيه في حفل كبير باستاد القاهرة ورددوا جملة بالمهرجان وهي "خمور وحشيش" الأمر الذي أثار حفيظة البعض وطالب النقابة بمنعهما من الغناء.



