تراند اليوم : بعد إثارة الجدل بإعلان إسلامها.. فنانة شهيرة تسقط في السعودية(فيديو)

أثارت الفنانة ليلى اسكندر، الجدل خلال اليومين الماضيين، بعد الكشف عن أسرار في حياتها، خاصة أنها اعتنقت الإسلام وزواجها من رجل أعمال كويتي، ثم من فنان سعودي.
وعادت اليوم الفنانة "أسكندر" لإثارة الجدل مرة اخرى، بعد تداول فيديو نشرته هي الخرى عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء سقوطها على المسرح خلال الحفل الذي أحيته في الدمام ، حيث لم تنتبه ليلى وهي ترجع بظهرها أن خلفها سلالم، وسقطت.
ونشرت ليلى اسكندر الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت مشيرة إلى أنها سقطت بلياقة.
وكشفت ليلى اسكندر، في لقاء تليفزيوني عبر قناة “atv” الكويت، قبل أيام لأول مرة، زواجها من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط ، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق، ثم تزوجت الفنان السعودي يعقوب الفرحان.