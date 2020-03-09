إلغاء حفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

أعلن الصحفي ربيع هندي، عن إلغاء حفل الهضبة عمرو دياب في دبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب ربيع عن الإلغاء:" علمت من ادارة القرية العالمية في دبي ان الهضبة عمرودياب اعتذر عن احياء الحفل الختامي

من حفلات القرية لهذا العام، والذي كان مقررا له تاريخ (3 ابريل 2020) وكان سيشدو فيه اغاني ألبومه الجديد سهران".

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يذكر أن دياب قد أحيا مؤخراً حفل جماهيري ضخم في منطقة

التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد حضور غفير من محبيه ومتابعيه، وتميز بتقديم مجموعة من ألبومه الجديد "سهران" ومنها"حلوة البدايات، هيعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، قدام مرايتها، عم الطبيب"، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من فريق عمل الألبوم ومنهم" الشاعر أحمد المالكي، خالد تاج الدين، صابر كامل، والملحن محمدي، محمد يحيى، والموزع الموسيقي نادر حمدي".