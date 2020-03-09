يسرا تواصل تصوير دهب عيرة لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة يسرا تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن أحداث "دهب عيرة" تدور في

إطار تشويقي اجتماعي، وتجسد الفنانة يسرا دور سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتهمل ابنها الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات.

جدير بالذكر أن مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل، و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان.