الليلة.. فرقة تقاسيم عربية تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستعد فرقة تقاسيم عربية لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم، الأثنين، بقيادة المايسترو محمد خيرى، على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم

الصاوي.

تقاسيم عربية، تأسست نوفمبر عام 2017 متخصصة في تقديم أغاني زمن الفن الجميل، والغوص في أعماق التراث.

كما تقوم الفرقة بالبحث عن كل ما هو راقٍ وتقديمه في صورة وجبات موسيقية وغنائية بواسطة مجموعة من أجمل الأصوات وأقوى المواهب الغنائية في مصر وتهدف الفرقة إلى إحياء التراث الغنائى القديم المتمثل في أغانى الموسيقى العربية.