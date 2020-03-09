أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام

أعلن الموزع أحمد إبراهيم، انفصاله عن زوجته المطربة أنغام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "إبراهيم" عبر صفحته قائلًا: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا، وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة، كما لو كنت مبتدئًا واتهام لها بخراب بيتي زورًا".

وتابع: "النهارده مستحيل استفزها أو أكون طرفًا ضدها، أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوطًا رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا".

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وأضاف: "أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاحًا ساحقًا في العمل كنت أتمنى تكراره،

لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من ١٧ عامًا مميزًا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير".

واختتم حديثه قائلًا: "أتمنى ربنا يزيدها جمالًا ونجاحًا ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة.. أنا خفيت البوست اللي قبله عشان الهري".

ويذكر أن الموزع أحمد إبراهيم وجه رسالة حب ودعم لزوجته الأولى وأبنائه بمناسبة يوم المرأة العالمي، ما جعل الجميع يتساءل حول علاقته بزوجته المطربة أنغام.