الليلة.. حفل موسيقي بالمعهد العالي للكونسرفتوار

يقيم المعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، برعاية عميدة المعهد الدكتورة حنان أبو المجد، حفلًا موسيقيًا مساء اليوم،

الإثنين، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

من المقرر أن يؤدى الحفل عدد من طلاب المرحلة الثانوية والمرحلة العليا من أقسام البيانو والوتريات والنفخ والإيقاع وموسيقى الحجرة والتأليف والغناء.