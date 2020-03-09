مي العيدان تهاجم قصي خولي وتفضح زوجته مديحة الحمداني.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ الممثل السوري ​قصي خولي​، وزوجته التونسية ​مديحة الحمداني​، لافتة الى أن "أي خلاف في بيت مشهور يوصل السوشيال ميديا، هو للاستغلال المشهور اللي في حياته".

وإنتقدت العيدان سوء إختيار خولي للنسب الصحيح، وقالت: "كمية قباحة مع احترامي، قصي لم يختر النسب الصحيح رغم وصوله الى منتصف العمر، اكتشفت انه الفنانة التونسية أمال هي حماته، وهذا نسب غير مناسب له، فأم البنت فنانة في المراقص ولا تحترم سنها من خلال ملابسها".

وتابعت العيدان: "انا اعتقد ان هذا حصل من كثرة العك، لن نتذكر نزواته وفضائحه التي انتشرت كثيراً في فترة من الوقت ومن بينها فيديوهاته اللي يفشل مع سارية السواس، كان زيون عندها"، مشيرة إلى أن "هناك معارك تحصل بين زوجين لا يطيقان بعض والضحية هو الطفل. ومع ذلك قصي يحاول لملمة الموضوع ولكن الطرف الآخر لا يفعل ذلك".