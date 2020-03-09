نجم عالمي يتزوج من حبيبته التونسية في زفاف إتخذ طابعاً إسلامياً تقليدياً

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان الإيفواري ​ألفا بلوندي​ بزواجه على الإيطالية ذات الأصول التونسية عليسة دراجي في حفل زفاف اتخذ طابعاً إسلامياً تقليدياً.

وأقيم الحفل في باحة مسجد "لاريفيرا غولف" بالعاصمة كوت ديفورا أبيدجان، وظهر بلوندي مُرتديةً دشداشة خليجية وغترة وعقالًا، بينما ارتدت العروس قفطانًا أبيض مُزيَّنًا بزخارف ذهبية.

وتبادل الثنائي العهود ضمن مراسم زفاف سرية بحضور الأصدقاء والعائلة المقربين، حيث تألقت العروس مُرتدية فستان زفاف أبيض تقليدي، واختار بلوندي بدلة توسكيدو بيضاء أنيقة نسَّقها بقبعة بيج.

ويعتبر الفنان ألفا بلوندي، البالغ من العمر 67 عامًا، من أشهر الفنانين الأفارقة وعرف بأغاني الريغي، ومن أشهر أغانيه التي طالما أطربت الأجيال المتعاقبة “Sweet Fanta Diallo”، كما تحمل أغانيه رسائل ومواقف تدعو لاحترام الأديان المختلفة والتعايش فيما بين معتنقيها.

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