ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني ​زياد برجي​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر ضمن برنامج "نجوم الفن".

في هذا الجزء تكلم زياد عن الكثير من المواضيع الفنية وكشف انه سيتعاون مع الفنانة ​إليسا​ في عمل جديد واضاف انه سيصالحها مع الشاعر ​أحمد ماضي​ لكي يجتمعوا سوياً في عمل واحد. من ناحية أخرى اعترف زياد انه قصّر بحق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عندما تعاونا سوياً بأغنية "إنت حبيب ضحكاتي"

وفي ختام الحلقة فاجأ زياد المشاهدين وعرفهم على ابنته نور وابنه يوسف.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- زياد برجي في أول ظهور مع ولديه: سأجمع إليسا بأحمد ماضي وقصّرت بحق راغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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