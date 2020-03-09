نجوى كرم تتألق في حفلها في ألمانيا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت "شمس الغنيّة اللبنانيّة" ​نجوى كرم​ في تاريخ ٢٠٢٠/٣/٧ على المسرح في ألمانيا، حيث أحيت حفلاً كبيراً في مدينة كولن الألمانيّة، وقد تكلّل الحفل بالنّجاح بعد أن نفذت البطاقات وامتلأت المقاعد بالحاضرين الّذين أتوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة لسماع فنانتهم الأحب.

إعتلت كرم عند الساعة الثانية عشر ليلا المسرح وغنّت مجموعة كبيرة من ريبيرتوارها الغنائي تنوع بين القديم والجديد وقد لقيت تفاعلاً وحماساً من الجمهور الّذي غنّى ودبك وصفّق من قلبه، خصوصاً حين تنقّلت بينهم وصعدت إلى المدرّجات العلويٍّة من المكان كي تكون قريبة منهم.

في الختام أعدّ منظّمو الحفل مفاجأة لكرم حيث أحضروا قالب حلوى كبير محتفلين بعيد ميلادها الّذي كان بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الفائت وقد غنّوا لها واحتفلوا بها معبّرين عن محبتهم وتقديرهم لها.

نذكر أنّ كرم ستعود من ألمانيا إلى بيروت إستعداداً لبدء عرض حلقات The voice senior بنسخته العربية السّبت في 21 من هذا الشهر، وقد شاركت نجوى بلجنة تحكيمه إلى جانب كلّ من هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين الذي كان من المقرّر أن تحيي معه حفلاً في مدينة طابا المصرية الأسبوع القادم، إلّا أنّه قد تم تأجيل الحفل في الوقت الحالي لتاريخ يُعلن عنه لاحقاً إلتزاماً بالتّدابير والإحتياطات التي يتم الأخذ بها بسبب فيروس كورونا.