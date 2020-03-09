سيلين ديون مزينة بالورود أمام مكان إقامتها

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجمة العالمية ​سيلين ديون​ خارج الفندق الذي تمكث فيه في نيويورك قبيل حفلها الأخير في نيو جيرسي.

النجمة البالغة من العمر 51 عاماً التقت بالمعجبين وحصلت على الورود، وكانت بإطلالة مليئة بالورود.

وتواجدت سيلين في نيويورك في الأسابيع الماضية من أجل حفلاتها.

وكان قد تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المغنية العالمية ​سيلين ديون​ أثناء خروجها من أحد الأماكن، لتعترضها إحدى المعجبات طالبةً منها أن تسمع صوتها الجميل.

وظهرت سيلين في الفيديو تُصغي بانسجام تام مع الفتاة من داخل سيارتها وطلبت من السائق التوقف عندما هم بتحريك عجلة السيارة.

وبعد إنتهاء الفتاة من الغناء، أشادت ديون بصوتها وأدائها، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على تصرف ديون هذا وتواضعها.





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