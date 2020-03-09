خاص الفن- رسمياً إليسا تغني شارة مسلسل سيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - بعد الكثير من الاخبار المؤكدة وغير المؤكدة عن غناء الفنانة اليسا شارة مسلسل ​دانتيل​ للممثلة ​سيرين عبد النور​ علم موقع الخليج 365 انه الامر اصبح حقيقية وبدأت التحضيرات للاغنية التي ستغنيها اليسا للمسلسل.

"دانتيل" من إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، من بطولة سيرين عبد النور، محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

وكانت اليسا قد حققت نجاحات كثيرة من خلال الاغنيات التي قدمتها بالمسلسلات مثل "لو" و"يا ريت" و"عشت وشفت".



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