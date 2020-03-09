تعليق مفاجئ من شقيق ياسمين عبد العزيز على أخبار إنفصال أنغام

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت منذ يوم أمس عن حقيقة إنفصال الفنانة المصرية ​أنغام​ وزوجها الموزع المصري ​أحمد إبراهيم​، لفت المتابعين تعليق مفاجئ لوائل شقيق الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ على الموضوع.

وجاء ذلك بعد أن نشر وائل عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يشير إلى إنفصال أنغام وإبراهيم، وعلّق عليه بالقول:"شيء طبيعي ومؤكد، أصغر منك هيستفيد ويمشي".

ويأتي تعليق وائل هذا، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها مؤخراً بهجومه على شقيقته ياسمين والممثل المصري ​أحمد العوضي​ بسبب ما يُحكى عن علاقة بينهما، إذ إنتقد الأخير متهماً إياه بمحاولة الإستفادة من ياسمين وإستغلالها.

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