هل تتمنى كايتي بيري مولوداً ذكراً أو أنثى؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​كايتي بيري​عما إذا كانت تتمنى مولوداً ذكراً أو أنثى.

فخلال غنائها في ICC Women’s T20 Cricket World Cup Final يوم أمس في أستراليا توجهت للجمهور قائلةً :"أتمنى أن تكون فتاة".

وكانت قد أعلنت كايتي بيري​ عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، عبر فيديو كليب أغنيتها التي طرحتها تحت عنوان Never worn white.

وظهرت بيري في الفيديو كليب منتفخة البطن بفستان ابيض، كما انها نشرت على حسابها على احد مواقع التواصل، فيديو تؤكد فيه أن حملها ليس تمثيلاً للفيديو كليب، بل حقيقة.



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