كتب امير فتحي في الاثنين 9 مارس 2020 12:55 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” لانتقادات واسعة بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تكشف من خلالها عن لياقتها البدنية رغم تقدمها في السن .
لتخرج نادية الجندي بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ردا على تلك الانتقادات فكتبت قائلة : ” فعلا بقت ظاهرة غريبة .. الفنان مالوش عمر من أمتى السن بقي سبه في جبين الإنسان ” .
وتابعت : ” من أمتى السن بقي عيب .. انتقد أعمالي وليس سني هو العمر بإيد الإنسان دي سنة الحياة معترضين عليها ” .
وأضافت : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده .. الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة والشكل ده “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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