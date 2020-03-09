كتب امير فتحي في الاثنين 9 مارس 2020 12:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ميرهان حسين ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها في احتفالها بيوم المرأة العالمي مستشهدة بسورة النساء . فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كفاية إن في ‏سورة من القرآن الكريم إسمها سورة النساء .. كل سنة وكل النساء بألف خير ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم وخناقة بين المتابعين وميرهان حسين بسبب ” سورة النساء “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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