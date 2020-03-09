- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 9 مارس 2020 12:55 مساءً - احتفل عدد من نجوم الفن بيوم المرأة العالمي الذي وافق يوم أمس الأحد 8 مارس عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .
من بينهم المخرج المصري ” عمرو عرفة ” الذي خرج بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” أثارت الجدل بين المتابعين .
فكتب قائلا : ” هي الست اللي كانت بتستنى جوزها على الباب وتاخد الجاكتة وتقلعه الجزمة وتغسل له رجليه بميه سخنة وملح راحت فين ؟ ” .
وتفاعل المتابعون على التغريدة والتي انقسمت تعليقاتهم بين من أيده وبين من هاجمه وانتقد أن السبب في غياب ذلك هو عدم وجود الرجل الذي يستحق وعن دور المرأة ومسئولياتها في الحياة الحديثة .
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة يوم المرأة العالمي .. مخرج مصري يكتب : ” فين الست اللي بتقلع جوزها الجزمة وتغسله رجليه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.