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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كورونا" يدفع بريانكا تشوبرا لتصرف مفاجئ مع معجب والان مع التفاصيل
الإثنين 9 مارس 2020
دفع خوف الممثلة العالمية بريانكا تشوبرا من فيروس كورونا الجديد، إلى رد فعل مفاجئ تجاه أحد معجبيها، بعدما تراجعت عن معانقته خشية الفيروس.
وكانت بريانكا في طريقها هي وزوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس إلى حفل الهولي في منزل الملياردير الشهير موكيش أمباني بعد دعوة خاصة من ابنته إيشة.
وفور وصولها قام أحد المنظمين باستقبالها ومحاولة عناقها إلا أن النجمة الهندية ابتعدت سريعا متبعة تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.
ونشر موقع "إي تايمز" الهندي فيديو عن الواقعة، ليوضح ما قامت به الممثلة تجاه منظم الحفل الذي كان واحدا من معجبي الفنانة.
وانقسمت جماهير بريانكا ما بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبروا أن موقفها كان مختلفا عن موقف الممثلة يامي جوتام التي قامت بدفع أحد معجبيها في أحد مطارات الهند بسبب خوفها من كورونا، رافضة هدية كان سيقدمها لها.
ووصلت بريانكا بصحبة زوجها إلى الهند مؤخرا لحضور مهرجان الهولي في 10 مارس/آذار الذي يعد من أشهر مهرجانات الهند ويطلق عليه مهرجان الألوان، وكان أول احتفالاتها من خلال حفل أمباني الذي يقام كل عام كأشهر حفل هولي يجتمع من خلاله نجوم بوليوود.
وأقيم الحفل هذا العام قبل موعد الاحتفال الأصلي بيومين حتى يحتفل المشاهير مع عائلاتهم في الموعد الأصلي للمهرجان.
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