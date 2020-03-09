مغنيتان تركيتان تشجبان قرار منع الاحتفال بالمرأة: نظام ذكوري ظالم

الإثنين 9 مارس 2020

شجبت نجمتا الغناء في تركيا، جيلان أرتم وإيلين أصلم، الأحد، قرار ولاية إسطنبول بغلق محيط شارع الاستقلال، لمنع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، في ميدان تقسيم.



وقالت إيلين أصلم، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرت مئات السنوات، وما زلتم تخافون من السيدات، لأنكم تعلمون أن نظامكم ذكوري وظالم وخاطئ. ومحكوم عليه بالهزيمة".

أما المغنية جيلان أرتم، فنددت على حساباتها بمواقع التواصل بالقرار، قائلة: "هل أغلقتم الطريق لأن النساء ستعترض على الجرائم ضدهن، وتحقيرهن، وعلى العنف الجنسي ضدهن، ولأنهن سيغنين ممسكات بالورود؟".

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وأضافت: "أليس من المفترض أن تخافوا من الجناة الذين يمارسون العنف ضد المرأة؟.. أليس من المفترض أن تستعرضوا قوتكم وإمكاناتكم هذه على القتلة وشركائهم؟".

يأتي هذا بعد إصدار ولاية إسطنبول، الأحد، قراراً بإغلاق خط مترو حاجي عثمان - يني قابي، وغلق محطة تقسيم، ومداخل ومخارج محطة شيشهانة، بالإضافة إلى خط تقسيم - قاباطاش ف ١.

ونُفذ القرار من الساعة الـ11، لمنع إقامة أي فعاليات في ميدان تقسيم بمناسبة يوم المرأة.