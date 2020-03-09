نانسي عجرم ترقص بعفوية في كواليس "ذا فويس كيدز"

الأحد 8 مارس 2020

نانسي عجرم

نشرت صفحة معجبي النجمة اللبنانيه نانسي عجرم على موقع "انستغرام" مقاطع مصورة من كواليس الحلقة الختامية من برنامج "ذا فويس كيدز" امس (السبت)، حيث رقصت الفنانة اللبنانية أكثر من مرة بعفوية وطرافة.



وفي المقطع الأول تمايت نانسي عجرم على أنغام أغنية حسين الجسمي "مهم جداً"، قبل أن ترقص على أنغام واحدة من أغنياتها.

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وفاز الطفل محمد إسلام رميح من فريق نانسي باللقب ضمن الموسم الثالث من برنامج "the Voice Kids" على MBC1، "MBC مصر"، "MBCالعراق"، وMBC5. وانضم رميح بذلك إلى لين الحايك وحمزة لبيض اللذين حصدا الفوز في الموسمين الأول والثاني.

وأعرب محمد إسلام عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت أهلته للفوز باللقب، متفوقاً بذلك على ياسمين أسامة من فريق حماقي ومحمد ابراهيم من فريق عاصي.

وتوجه بالشكر إلى مدربته النجمة نانسي عجرم "كونها آمنت بموهبتي وبصوتي وأوصلتني إلى المنافسة الختاميّة"، وأثنى على دورها مع الأستاذ محمد أبو الخير في تطوير موهبته، ومواهب بقية المشتركين، مسجّلاً امتنانه إلى كل من أحبّ صوته وقام بالتصويت له، وإلى أهل بلده سورية على دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر.