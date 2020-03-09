رامي صبري يفجّر مفاجأة عن عودة أصالة وطارق العريان

الأحد 8 مارس 2020

رامي صبري

حل المطرب المصرى رامي صبري ضيفاً على برنامج "التاسعة"، مع ناردين فرج الذي تقدمه على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث أكد اعتزازه بصداقته بالفنانة أصالة، قائلاً: "أصالة إنسانة طيبة جداً جداً، أحياناً تتعصب لكنها حنينة وجدعة ولديها مميزات كثيرة".



وأضاف مؤكداً أن الدويتو الذي قدمه معها كان من أجمل الأغنيات التي قدمت، خاصة أنه كان أقل من الآن في الشهرة وأصغر في السوق الغنائي، ولا ينسى لها وقوفها بجانبه.

وتطرق في حديثه لطلاق أصالة وطارق العريان، وقال إنه حزن كثيراً بسبب هذا الأمر، خاصة أنه كان يرى أن علاقة أصالة والعريان هي الحب الحقيقي، فكل من يراهما يعرف معنى الحب، وأكد أنه يشعر أن أصالة وطارق العريان سيعودان لبعضهما وأن الانفصال لن يدوم طويلاً لأن الحب بينهما كبير.

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وتحدث عن أغنيته "حياتي مش تمام"، التي طرحها في عيد الحب، تزامناً مع طرح الفنان عمرو دياب لألبومه "سهران"، حيث أكد أنه لم يعد يخاف من طرح أغنيته سواء مع ألبوم عمرو دياب أو مع أي مطرب آخر.

وأوضح أن الأغنية حققت نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن المطرب الذي يخاف من طرح أغنيته مع أغنيات أخرى هو المطرب الصغير الذي يشق طريقه، ويبحث عن جمهور يستمع له، أما هو فتعدى هذه المرحلة وأصبح له جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي.

مضيفاً، أن عمرو دياب فنان كبير وهو تعلم منه منذ طفولته، لكن في النهاية الأغنية المهمة تحقق نجاحاً ويحبها الجمهور، وهو ما حدث مع أغنية "حياتي مش تمام" التي تم تنفيذها باحترافية وعمل عليها لمدة شهرين.

وشدد رامي صبري على احترامه لجمهوره واهتمامه بكل ما يقدمه له، وأنه يعمل لفترات طويلة على أي أغنية حتى تخرج في أفضل صورة، ويخاف كثيراً من غضب الجمهور لذا يهتم باختيار الكلمات.