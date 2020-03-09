حقيقة سرقة سيارة محمد رمضان

الأحد 8 مارس 2020

محمد رمضان

انتشرت أخبار عن سرقة إطارات سيارة الفنان المصري محمد رمضان، من أمام فيلته، بعد أن تداول رواد "فيسبوك" صورة لسيارة ماركة "فيراري" حمراء اللون، وهي نفس ماركة سيارة رمضان التي أعلن عنها على حسابه بـ"إنستغرام"، مما دعا البعض للربط بينها وبين السيارة المسروقة.



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وظهرت السيارة في الصورة من دون إطارات، وظن الجمهور أنها سيارة الفنان محمد رمضان وتم سرقتها، حتى علق البعض على الصور قائلين: "الأسطورة اتسرق"، ولكن تبين أن ما تم تداوله غير صحيح.

يذكر أن محمد رمضان يواصل العمل الآن علي مسلسل البرنس المقرر طرحه في رمضان 2020، حيث يشاركه في بطولته أحمد زاهر وإدوارد ونور اللبنانية.

وكان محمد رمضان طرح مؤخراً آخر أغانيه "أنت جدع" وذلك على صفحته الخاصة بـ"يوتيوب" وحققت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع.