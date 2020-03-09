سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، بشكل طفيف؛ حيث بلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع مرتفعا بنحو قرش (الجنيه = 100 قرش) مقارنة بأمس الأحد.

وعاودت العملة الخضراء منحنى الصعود بعد استقرارها أمام الجنيه مع زيادة مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد إعلان وفاة أول حالة مصابه به في البلاد وزيادة أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن أول حالة وفاة جراء الفيروس في مصر، وهي لمواطن ألماني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما، وفقا لما جاء في بيان الوزارة، وتعد هذه حالة الوفاة الأولى بـ "كوفيد-19" في قارة أفريقيا.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أمس بنسبة 4% متأثرا بالإعلان عن المزيد من حالات الإصابة بالفيروس. وقررت إدارة البورصة وقف التداول على 25 سهما خلال الجلسة لمدة 10 دقائق بمنتصف الجلسة، والتي من بينها أسهم حديد عز وأموك، وذلك لتجاوزهم نسبة الهبوط المحددة عند مستوى 5%.

وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

- أعلى سعر للدولار

وسجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع.

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بينما سجل سعر العملة الخضراء 15.60 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه للبيع في 6 بنوك عودة ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي - أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر- نحو 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد.

- السعر في أكبر بنك حكومي

واستقر سعر صرف الدولار عند 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في مصر.

كما تكرر السعر ذاته في بنوك مصر والأهلي اليوناني بمصر.

- أقل سعر للعملة الخضراء

بينما سجل الدولار أقل سعر على شاشة بنك قطر الوطني مسجلا 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

- أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو مسجلا 17.58 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، كما زاد الجنيه الإسترليني مسجلا 20.30 جنيه للشراء و20.57 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

- أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.84 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.