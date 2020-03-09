سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 9 مارس 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، بحسب شاشات البنك المركزي السوداني.

بينما شهدت أسعار العملة الخضراء تذبذبا في السوق الموازية "السوداء" اليوم، حيث تراوحت بين 115 و118 جنيها سودانيا، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وبدأت حكومة السودان حملات أمنية على تجار العملات في الخرطوم وسط إحجام عن عمليات البيع والشراء.

ويحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

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واتخذ المركزي السوداني في هذا الإطار عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي؛ منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

- سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو 62.70 جنيه للشراء مقابل 63.01 جنيه للبيع، وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليصل إلى 71.80 جنيه للشراء مقابل 71.16 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق الموازية، تراوح سعر اليورو بين 114.48 و 127.70 جنيه، كما تم شراء الإسترليني بين 136.74 و 148.60 جنيه.

- سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.86 جنيه للشراء و179.76 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء،تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 30.66 و 32 جنيها، فيما تم تداول الدرهم الإماراتي بين 29.04 و 31.32 جنيه، والدينار الكويتي بين 265 و 270 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.