بالفيديو: نجاة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، بنجاة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، من محاول اغتيال بالعاصمة الخرطوم. ونقلت صحيفة السوداني عن شهود عيان، قولهم إن سيارة مفخخة أسفل كوبري "كوبر" انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، في محاولة اغتيال فاشلة. وأرفقت الصحيفة صورا قالت إنها من موقع الحادث.

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