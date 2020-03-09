أحمد ابراهيم يلمح لانفصاله عن انغام: يكتب لها الصالح أوله البعد عني

على أثر المعلومات التي تحدثت عن انفصال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عن الفنانة أنغام بعد عام على زواجهما خاصة بعد ان وجه بالأمس تحية الى زوجته الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نشر “ابراهيم” صورة تجمعه مع انغام أرفقها برسالة مطولة ملمحاً من خلالها عن انفصاله عنها.

وقال أحمد إبراهيم عن انغام: “هذه المرأة انا احبها والكل يعلم ولا اقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، نحن تحملنا معاً تطاولكما وتجاوزاتكما وعدم احترامكما اخصوصياتنا وشوهتم حبنا “وعكننتم” علينا وحتى هذه اللحظة لا زلتم تحللون وتقررون، اتهامكم لي وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهامها بخراب بيتي زورًا، اليوم مستحيل استفزها أو أكون طرفاً ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معهم كررته في أكثر من لقاء ومستعد ابني لها تمثالاً لتحملها هي الأخرى ضغوطاً رهيبة، وهذا لا يسيء الى انغام على العكس هي تحترم هذا بي”.

وأضاف: “انا وانغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكما وكنت وما زلت أراها الأجمل، ونجحنا نجاحاً ساحقاً في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد لن يتغير شيء من مشاعري تجاهها على العكس سيزيد، واحترامي لها محفوظ، اكثر من ١٧ عاماً مميزة في عملي لم يعرفني أحداً الا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها ساندني كثيراً .. اتمنى ربنا يزيدها جمالاً ونجاحاً ويكتب لها الصالح الذي أوله البعد عني للاسف لكنه لن يغير من مشاعري وساعيش على ذكرياتنا الحلوة”.

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