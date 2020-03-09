هيلانة بستفروس تتربع على عرش الأناقة.. وهذ ما كشفته لفوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فازت المتسابقة هيلانة بستفروس بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2020، متفوقة على 14 فتاة شاركن في الموسم الخامس من المسابقة.

وبدأت المنافسة بـ 661 فتاة، وصلن في النهاية إلى 15 فتاة، لتفوز هيلانة باللقب، كما أنه يوجد لقب آخر شرفي، وهو ملكة السياحة.

وعلقت هيلانة في لقاء خاص مع "فوشيا" على تتويجها باللقب قائلة: "سعيدة جدا، لم أكن أتوقع أن هذه اللحظة ستكون بهذه الحماسة، فخورة جدا".

وأضافت: "هذه فرحة تعب 5 شهور، من التجهيز والتحضير للمسابقة من أجل التتويج باللقب".

وعن اتهام المتسابقات بأنهن لا ينفذن وعودهن بعد التتويج باللقب، قالت: "أرى أن أي ملكة عليها أن يكون لها أسلوب حياة معين، تساعد من خلاله الآخرين وتساهم بشكل مفيد للمجتمع".

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وأردفت: "المشروع الخاص بي هو تحسين الذوق العام، يبدأ بتلوين العمارات وتحسين الشكل الخارجي في الشارع المصري ومن عاداتنا وتقاليدنا".

ووجهت الفائزة باللقب رسالة إلى زميلاتها اللاتي نافسن معها على اللقب، قائلة: "جميع المشاركات بذلن مجهودا كبيرا، عددنا كان 15 وجميعنا يستحق اللقب".

وأكد "محمود نجاح" مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة في تصريحات صحفية، أن الفتيات المشاركات في المنافسة يتم اختيارهن بحرص شديد من حيث الطول والوزن والمؤهل والفعاليات التى يقمن بها في المجتمع.

وأردف: "كما نحرص على تواجد العديد من الأشخاص المهمة مثل مصمم الأزياء بهيج حسين، وأبرز أطباء الجلدية، والتنمية البشرية".

يذكر أن الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال الأناقة ٢٠٢٠ «The Miss Elegant» انطلق في أحد الفنادق الكبرى أمس الأحد، وشهد حضورا كبيرا من سفراء بعض الدول العربية، وعلى رأسهم سفير لبنان والمغرب والجزائر والكويت، ومن ضمن الحضور ملكة جمال الجزائر والمغرب ولبنان، وحضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتهدف المسابقة إلى تنشيط السياحة الداخلية لمصر، وذلك بانضمام ملكة جمال السياحة إلى ملكة الأناقة في مسابقة واحدة.

ويذكر أنه من أبرز أعضاء لجنة التحكيم، مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين، ودعاء عبد الرحيم، ملكة جمال الأناقة ٢٠١٩، وتامر شلبي، خبير التنمية البشرية، ومحمود نجاح، منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة.