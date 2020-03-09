نادين نجيم: أمي صُدمت بطلاقي.. وانفصالي عن زوجي سببه التراكمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة على برنامج دبي كروز، الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي، حيث تحدثت نجيم بصراحة وراحة تامة عن حياتها الشخصية.

وفاجأت نادين الجمهور بتأكيدها على أنها ستفرح لطليقها هادي أسمر في حال قرّر الزواج مرة ثانية، وقالت: "بدعيله من قلبي".

وحول موافقتها على عيش أبنائها مع زوجة أب، علقت نادين أن هذا الأمر خط أحمر وأنها لن تسمح به أبدًا، وقالت: "ما حدا بعبي مطرح الأم حتى الأب".

واستطردت النجمة اللبنانية أنه من المُستبعد جدًا أن تهتم زوجة الأب بأطفالها أكثر من الأم نفسها.

وأكدت نايدن أن المرأة مهما عشقت وأغرمت يبقى أولادها هم الأهم وهم أوليتها على عكس الرجل.

واعتبرت نادين أن طيبة قلبها سلاح ذو حدين لأنها في بعض الأحيان تثق بالأشخاص الخطأ، وتسامح من لا يستحق المسامحة، وكشفت أنها آخر مرة سامحت بها شخص لا يستحق كانت من فترة قريبة أي قبل مدة أسبوع.

وحول أصعب قرار اتخذته نجيم في حياتها، قالت إن كثيرون اعتبروا أن قرار انفصالها سيكون له نتائج سلبية، إلا أنها أصرت على الانفصال.

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وأضافت نادين أن والدتها شعرت بالصدمة عند طلاقها لأنها لم تكن تعلم تفاصيل ما كان يحدث، مشيرة إلى أنه عندما علمت ساندتها ووقفت إلى جانبها.

وفي حال قررت الزواج مرة ثانية، قالت نادين إنها ترفض الإهمال ولن تقبل زوج لا يعاملها باهتمام كبير.

أما عن انتهاء زواجها من هادي أسمر، قالت نادين إن سبب انفصالهما هو وجود العديد من التراكمات، خاصة أن زواجهما جاء سريعًا. وأكدت أنه على الرغم من صداقتهما حاليًا إلا أنهما لم يصلا لطريق واحدة وأن أفكارهما مختلفة.

وأضافت نادين إن الحياة قصيرة وتأتي مرة واحدة، وإذا لم تكن الأم سعيدة سيؤثر هذا الأمر على الأطفال، لذلك أن تكون وحيدة ولكن سعيدة، أفضل للأولاد.

وعن "بسمتها المحيرة" وهل تخفي ألم وخذلان وخيبة، أجابت نجيم أنها تخفي جميع هذه الأمور، وأن شعارها في 2020 سيكون "ليس كل شيء ينقال يستحق الرد".

وأضافت أن حياتها ليست سوشال ميديا وإنستغرام ولا مسلسلات، وأن حياتها أولادها فقط، وعندما ستشعر بالانزعاج ستغادر تاركة خلفها كل هذه الأمور.

واختارت نجيم خلال اللقاء التلفزيوني بفستان باللون الوردي تميز بوجود فتحة طويلة ناحية الساق، مع حزام من نفس لون الفستان.