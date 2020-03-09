بداية جيدة وتوقعات بإيرادت عالية لـ فيلم Onward بعد يومين من عرضه

يتجه فيلم الأنيمشن، "Onward"، لتحقيق 40 مليون دولار، بـ شباك التذاكر العالمى، مع نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد افتتاحية جيدة، حيث حقق 12 مليون و 166 ألف دولار، منذ طرحه يوم الجمعة الماضى، 6 مارس الجارى، حيث طرح في 4310 دار عرض، كما أضافت التوقعات التي نشرت على موقع " thewrap "، أن فيلم الأنيمشن Onward، من المتوقع أن يحقق ما بين 40 إلى 45 مليون دولار أمريكى.

فيلم الأنيمشن ، من إنتاج شركتى Disney / Pixar، وأنقسمت إيراداته بين 12 مليون و 100 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 66 ألف و 743 دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييم 84%، وذلك من 94 مراجعة نقدية على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، على أن يصل الفيلم الجديد في 6 مارس من العام الجارى 2020، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

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ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير.

ولم يتوصل المنتجون إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.

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