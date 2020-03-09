جوزيف عطية يسجل أغنية رومانسية بعنوان "خط أحمر"

يستعد المطرب اللبنانية جوزيف عطية لطرح أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، والأغنية مزيج بين الجو الرومانسي والراقص، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

من ناحية أخرى شارك جوزيف مؤخراً في عيد الحب بحفل غنائي في مهرجان السعادة بالإمارات، وقدم جوزيف خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى"، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها الأيام الماضية، والتى توزّعت ما بين، سوريا في سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ولبنان، والأردن، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره.

المطرب اللبنانى جوزيف عطية خرج نجمًا من برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث، وعاد إليه فى الموسم 11 ليقف على مسرحه ويغنى وسط طلابه الذى كان بجوارهم فى يوم من الأيام، وهو صاحب أشهر أغنية وطنية لبنانية فى السنوات الأخيرة وهى "لبنان راح ترجع".

أما عن آخر أعمال جوزيف كليب أغنية "غزالة" من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامي شلهوب، وتم تسجيلها في ستديو رالف سليمان، وتقول كلمات الأغنية: "ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا".

كما طرح أيضا أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، وهى الأغنية التى يحتفى فيها عطية بالحبيبة ومن خلالها بكل النساء، وذلك بمناسبة عيد الحب، وهى من كلمات عامر لاوند وألحان على حسون والتوزيع لعمر صباغ.

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يذكر أن جوزيف عطية، أحيا حفل ليلة رأس السنة بالعاصمة الأردنية عمان، في حفل ضخم حضره حشد كبير من جمهوره.

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