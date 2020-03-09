زي مانتي لـ عمرو دياب تقترب من 5 ملايين مشاهدة

القاهرة – لايف ستايل حققت أغنية "زي مانتي" للهضبة عمرو دياب، من البومه الاخير "سهران" نجاح كبير جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز الـ 5 مليون مشاهدة بعد فترة قليلية من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب. وشهد ألبوم "سهران" مفاجأة بتعاون عمرو دياب، لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح". أغنية "زي مانتي" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي والمطرب نادر حمدي. قد يهمك أيضاً :

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