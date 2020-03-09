عمرو دياب يعتذر عن حفله في دبي

القاهرة – لايف ستايل
نشر الإعلامي اللبناني ربيع هندي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع الفنان عمرو دياب.
وكتب ربيع هنيدي: "علمت أن الهضبة عمرو دياب اعتذر عن احياء الحفل الختامي من حفلات القرية العالمية في دبي لهذا العام والذي كان مقررا له تاريخ (3 أبريل 2020) والذي سيشدو فيه بأغاني ألبومه الجديد سهران".
وفسر المتابعون اعتذار عمرو دياب، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وقلقه من التجمعات الكبيرة.
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