أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن أغنية جديدة، تجمعه مع الفنان حمادة هلال.
ونشر حمو بيكا، مقطع فيديو يجمعه مع حماده هلال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، يقول فيه: "مش هنتكلم، لكن هتسمعوا اللي جاي خير، وأقوى تراك هيهز الوطن العربي كله".
ما نشره بيكا، يأتي رغم قرار الإيقاف الصادر من جانب نقابة المهن الموسيقية وبرئاسة النقيب هاني شاكر لمطربي المهرجانات وعلى رأسهم حمو بيكا الذي قاضاه هاني شاكر بشخصه بسبب التعدي على نقابة المهن الموسيقية.
قد يهمك ايضاً:
حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند
حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي
كانت هذه تفاصيل خبر دويتو يجمع حمو بيكا وحمادة هلال رغم قرارات النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.