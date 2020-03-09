دويتو يجمع حمو بيكا وحمادة هلال رغم قرارات النقابة

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن أغنية جديدة، تجمعه مع الفنان حمادة هلال.

ونشر حمو بيكا، مقطع فيديو يجمعه مع حماده هلال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، يقول فيه: "مش هنتكلم، لكن هتسمعوا اللي جاي خير، وأقوى تراك هيهز الوطن العربي كله".

ما نشره بيكا، يأتي رغم قرار الإيقاف الصادر من جانب نقابة المهن الموسيقية وبرئاسة النقيب هاني شاكر لمطربي المهرجانات وعلى رأسهم حمو بيكا الذي قاضاه هاني شاكر بشخصه بسبب التعدي على نقابة المهن الموسيقية.

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