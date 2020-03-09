تفاصيل أغنية محمد رمضان المشتركة مع الكونغولي ميتر جيمس

شوق المغني الكونغولي ميتر جيمس الجمهور لأغنيته المشتركة مع الفنان محمد رمضان، التي من المنتظر أن تصدر قريبا.وكشف ميتر جيمس، وهو من قدم محمد رمضان للجمهور في حفله الأخير في المغرب، عن أن الأغنية ستخرج بإيقاعات شرقية وعربية، ومن المنتظر أن تصدر قريبا.
ووفقا لما كشف عنه برنامج ET بالعربي، تم تصوير وتسجيل الأغنية في مراكش بالمغرب، ومن المرجح أن تصدر قبل شهر رمضان المقبل.
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