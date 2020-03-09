شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يلمح لانفصاله عن أنغام: ربنا يكتبلها الصالح.. وأوله البعد عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم توضيح العديد من الأمور الخاصة بالأخبار المتداولة حول انفصاله عن زوجته النجمة أنغام، بعدما وجه الشكر لزوجته الأولى وأم أبنائه ياسمين عيسى أمس، الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمى.

وكتب أحمد إبراهيم على صفحته بفيس بوك، "فى يوم المرأة العالمى تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتى فى غيابى، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتى وأم ولادى"، ما أثار التكهنات حول انفصاله عن أنغام.

كما نشر أحمد إبراهيم، صباح اليوم الاثنين، صورة تجمعه بأنغام، وعلق عليها برسالة طويلة يلمح فيه لانفصاله عنها قائلا، "الست دى أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبى وتقديرى لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامى عن امتنانى وتقديرى لام اولادى ودورها معاهم كررته فى اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هى الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هى تحترم ده فيا".

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وتابع أحمد إبراهيم، "انا وانغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق فى العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعرى حاجة بالعكس هتزيد واحترامى لها محفوظ، اكتر من 17 عاما مميز فى عملى محدش عرفنى الا بعد زواجى منها لانها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللى أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعرى وهعيش على ذكرياتنا الحلوه".