شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش بطلة حكاية جديدة من "ليه لأ" بتوقيع مريم أحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة حكاية جديدة من مسلسل "ليه لأ" وتحمل اسم مؤقت وهو "ضى القمر" من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدى ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء، وتعكف أحمدى على اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.

المخرجة مريم أحمدى قدمت تجرتين سابقتين في الدراما التليفزيونية الأولى خلال مسلسل "أنا عشقت" للنجم أمير كرارة والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم وشارك في البطولة داليا مصطفى ونجلاء بدر ومنذر رياحنة وأحمد صلاح حسنى وهالة فاخر، ومسلسل "الحرباية" للنجمة هيفاء وهبى تأليف أكرم مصطفى وشارك في بطولته محمد كيلانى ودينا وأحمد صيام ورحاب الجمل وعايدة رياض وفيدرا وحمزة العيلى.



كنده علوش

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مسلسل "ليه لأ" قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

ويصور القائمون على المسلسل الحكاية الأولى باسم "أهل موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد والحكاية الثانية بعنوان "العمر الضائع" تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد شفيق وبطولة أروى جودة أحمد صفوت، طارق عبد العزيز وكارولين خليل ومحمد التاجى.