شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين ميريهان حسين ومتابعيها بسبب سورة " النساء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت خناقة و مشادات كلامية بين الفنانة ميريهان حسين و متابعيها بسبب سورة النساء، حيث كتبت ميريهان على حسابها على إنستجرام، في يوم المرأة العالمى قائلة:" كفاية ان في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء كل سنة وكل النساء بألف خير".

ليدخل أحد متابعيها، ويكتب قائلا:" انتي عمرك مسكتي مصحف يا حب"، لترد عليه ميريهان قائلة:"وانت مالك"، كما كتب لها متابع آخر، وحضرتك تعرفى عنها حاجه بقى"، لترد عليه قائلة:" على اساس أنك ربنا بتسألني ؟".



الخناقة فى التعليقات

ويعرض للفنانة ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر" حالياً على قناة ON E من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء، حيث انطلق عرضه يوم 18 يناير الماضى ويحقق نجاحاً مميزاً بتواجده أكثر من مرة في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل.

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ميريهان حسين

وختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

وشاركت ميريهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.