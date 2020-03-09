القصة الكاملة لخلافات أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم والنجمة أنغام، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب فى العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدا ابنها، وأيضا بالنسبة لإبراهيم وتحديدا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى. وإليكم القصة الكاملة لخلاف أنغام وأحمد إبراهيم: وإليكم القصة الكاملة لخلاف أنغام وأحمد إبراهيم: لأول مرة منذ زواجه من المطربة أنغام يوجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى ويصفها بالعظيمة ليتوقع الجمهور حدوث انفصال بينه وبين أنغام بعدها ألغى كل من أنغام وأحمد متابعته للآخر عبر إنستجرام Advertisements وخرج أحمد إبراهيم على السوشيال: انفصلت عن أم أولادى بأبريل ورجعتها مايو 2019 ويؤكد مستحيل أستغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفنى الأمر البعد وحتى لو اتخلعت من أى طرف يخيرنى بينه وبين أولادى.. هختار راحة أولادى واستكمل: مع حبى الكبير للطرف الغالى ده اللي ما زال "على ذمتي" أقسم بالله لم يحدث أى انفصال حتى الآن ولم يكتف بذلك وأضاف "لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادى " فهل تعتقد أن علاقة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم أوشكت على الانفصال؟

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