تراند اليوم : أنغام لـ أحمد إبراهيم: «الطلاق أو الخلع»



بعد حالة الخلاف التي تعيشها الفنانة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والتي توقع البعض طلاقهما، إلا أن الأخير خرج وأكد أنها ما زالت على ذمته.

وكشف أحمد إبراهيم في الوقت ذاته، عودته لزوجته الأولى وأم أطفاله غيابيًا بعد أقل من شهر عن انفصاله عنها.

واكدت مصادر خاصة، أن "أنغام" اكتشفت عودة زوجها لزوجته الأولى وأنها تفاجأت بالأمر، وطالبته بتطليقها بعد أن خدعها ولم يعلمها برده زوجته الولى غيابيًا.

بينما رفض أحمد إبراهيم طلب أنغام بتطليق زوجته الأولى، فطلبت منه تطليقها هي ولكنه رفض أيضًا، حسب المصادر.

وأوضحت المصادر، أن أنغام شعرت أنه خدعها ولم يحبها كما كان يوهمها، خاصة أه أخفى عليها رد زوجته الأولى، مشيرًا إلى أن الخلاف وصل لطريق مسدود بين الطرفين، حيث هددته أنغام بطلاقها أو رفع قضية خلع ضده، وهو ما وافق عليه "إبراهيم"، حيث أنه يشعر بصحة موقفه أمام المحكمة، كما أنها لو حصلت على الخلع فستتنازل عن حقوقها له.

وكان "إبراهيم" قال في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام"، ملمحًا إلى موضوع "الخلع" : "آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وأضاف: : "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".







